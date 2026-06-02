Juventus Spalletti chiede più leadership | idea Koke per il centrocampo

Spalletti ha chiesto alla Juventus di rafforzare la leadership in mediana, puntando su un centrocampista spagnolo. Secondo quanto riportato, il nome più caldo per il reparto è Koke, capitano dell’Atletico Madrid e figura di spicco della squadra di Diego Simeone. Il club bianconero si sta concentrando sul mercato in Spagna, con l’obiettivo di portare in Italia uno dei giocatori più rappresentativi del calcio iberico.

Il mercato dei centrocampisti della Juventus si sposta in Spagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo per la mediana bianconera è quello di Koke, storico capitano dell’Atletico Madrid e uno dei simboli più rappresentativi del club guidato da Diego Simeone. Il profilo del centrocampista spagnolo sarebbe emerso durante alcuni discorsi relativi a Nico Gonzalez, reduce dall’esperienza in prestito con i Colchoneros. Al momento, però, la trattativa è nelle fasi iniziali, ma potrebbe decollare grazie anche alle condizioni contrattuali favorevoli del calciatore, in scadenza nel 2027. Perché Koke: la richiesta di Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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