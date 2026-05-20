Fabian Ruiz alla Juventus è l’incastro perfetto per rilanciare il centrocampo di Spalletti | qualità esperienza e leadership per tornare ai vertici
Fabian Ruiz si è trasferito alla Juventus, portando con sé una buona dose di esperienza internazionale e qualità tecniche. Il centrocampista spagnolo ha scelto di unirsi alla squadra in un momento di rinnovamento. La sua presenza mira a rafforzare il reparto centrale e a contribuire con leadership in campo. La Juventus spera che questa operazione possa migliorare le performance della squadra e aiutarla a tornare ai vertici del campionato.
di Luca Fiore Fabian Ruiz Juventus, è il profilo perfetto per rifondare il centrocampo di Spalletti grazie alla sua qualità, esperienza internazionale e leadership. Nelle ultime ore il nome di Fabián Ruiz è stato accostato con insistenza alla Juventus in vista della prossima stagione. Un’ipotesi di mercato che accende il dibattito tra i tifosi bianconeri e che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per alzare qualità e gestione del gioco. Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain è infatti uno dei profili più completi nel panorama europeo: tecnico, intelligente tatticamente e con grande esperienza internazionale. A 30 anni, Fabian Ruiz ha raggiunto una maturità calcistica ideale per diventare il punto di riferimento di un reparto che negli ultimi anni ha spesso faticato nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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