Juventus obbligo di riscatto fallito per Rugani | ipotesi ritorno in rosa per l’Europa League
La Juventus ha fallito l’obbligo di riscatto per Rugani, che potrebbe tornare in rosa per l’Europa League. Il difensore italiano, dopo una stagione difficile alla Fiorentina, si prepara a rientrare in squadra.
Il difensore italiano, reduce da una stagione non proprio brillante alla Fiorentina, è pronto a tornare in casa bianconera. Infatti, il prestito che vedeva Daniele Rugani impegnato con la Viola si è concluso senza obbligo di riscatto. Questo si sarebbe attivato solo al verificarsi di due condizioni: la salvezza della Fiorentina in Serie A e almeno cinque presenze da titolare o da 45 minuti con la maglia viola. Inutile dire che la seconda condizione non si è concretizzata. Secondo TuttoSport, la cifra per l’acquisto a titolo definitivo era fissata a 2,5 milioni di euro, che la società viola ha deciso di risparmiare, costringendo il difensore a tornare a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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