Juventus obbligo di riscatto fallito per Rugani | ipotesi ritorno in rosa per l’Europa League

Da stilejuventus.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha fallito l’obbligo di riscatto per Rugani, che potrebbe tornare in rosa per l’Europa League. Il difensore italiano, dopo una stagione difficile alla Fiorentina, si prepara a rientrare in squadra.

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Il difensore italiano, reduce da una stagione non proprio brillante alla Fiorentina, è pronto a tornare in casa bianconera. Infatti, il prestito che vedeva Daniele Rugani impegnato con la Viola si è concluso senza obbligo di riscatto. Questo si sarebbe attivato solo al verificarsi di due condizioni: la salvezza della Fiorentina in Serie A e almeno cinque presenze da titolare o da 45 minuti con la maglia viola. Inutile dire che la seconda condizione non si è concretizzata. Secondo TuttoSport, la cifra per l’acquisto a titolo definitivo era fissata a 2,5 milioni di euro, che la società viola ha deciso di risparmiare, costringendo il difensore a tornare a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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