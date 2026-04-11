La Juventus continua a lavorare per il riscatto di Daniele Rugani dalla Fiorentina, ma le trattative sembrano incontrare ostacoli sempre più difficili da superare. La situazione riguarda aspetti burocratici e sportivi, con dubbi sulla possibilità di finalizzare l’accordo. La distanza tra le parti si fa sempre più evidente, mentre le tempistiche per il passaggio del difensore risultano incerte.

Il caso legato a Daniele Rugani sta assumendo i contorni di un vero e proprio paradosso burocratico e sportivo per la Juventus. Il riscatto di Rugani si allontana, oltre alla clausola legata alla salvezza è spuntata una nuova condizione legata alle presenze. E le scarse prestazioni del difensore bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, riscatto di Rugani dalla Fiorentina sempre più lontano

Juventus, Rugani spinge per il riscatto della FiorentinaLe prestazioni di Daniele Rugani alla Fiorentina sono state tutt’altro che entusiasmanti, ma il giocatore spinge per il riscatto dei viola.

Rugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul suo futuro. Ultimissimedi Angelo CiarlettaRugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul futuro del difensore centrale.

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