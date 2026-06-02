La Juventus ha effettuato diverse operazioni di mercato, con l’ingaggio di un nuovo attaccante e la cessione di alcuni giocatori. Tra le entrate figura un attaccante proveniente da un club francese, mentre tra le uscite c’è un difensore che si trasferisce in un club italiano. Le trattative sono state concluse nelle ultime settimane, con variazioni tra i reparti offensivi e difensivi della squadra.

. Occhio alle mosse dei bianconeri. Il mercato della Juventus sembra caratterizzarsi sempre più dal cosiddetto Fattore K, con una lettera ricorrente nei rinforzi che la società vorrebbe regalare a Spalletti. In difesa, il fedelissimo Kim; a centrocampo, il veterano vincente Koke; in attacco, il tanto desiderato Kolo Muani. Ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei desideri della società bianconera si inserisce anche Justin Kluivert, esterno offensivo pronto a candidarsi per la trequarti juventina. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Juventus, il mercato si tinge di “Fattore K”: da Kluivert a Cambiaso tra entrate e uscite

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JUVENTUS Mercato Nome a Sorpresa dalla Premier! Accordo Trovato!

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