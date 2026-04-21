Il mercato estivo del Milan sta portando cambiamenti significativi nella linea difensiva. Tra le operazioni di entrata e uscita, sono stati annunciati alcuni nomi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, secondo le indicazioni di Tare e Allegri. Nel frattempo, il Lecce ha segnato un gol importante contro la Fiorentina, riaprendo la corsa alla salvezza nel campionato attuale.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, cambia volto la difesa rossonera! Tra entrate e uscite, ecco i nomi nella lista di Tare e Allegri

CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSO COLPO DI TARE. ARRIVA A GENNAIO...

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