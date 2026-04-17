La Juventus si sta concentrando sul rafforzamento della fascia sinistra in vista della prossima finestra di mercato. Tra i nomi valutati ci sono Cambiaso, oltre a possibili inserimenti di Bernasconi e Spinazzola. La società sta analizzando diverse opzioni per migliorare questa zona del campo, senza ancora aver definito ufficialmente le trattative. La strategia sembra orientata a trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

Uno degli obiettivi principali della Juventus in vista della futura finestra di calciomercato è quello di rinforzare la fascia sinistra. In vista della prossima stagione, la presenza di Cambiaso è in bilico e una sua possibile cessione porta il club a valutare diverse soluzioni direttamente in Serie A. Premier League e Barcellona su Cambiaso. Il terzino italiano potrebbe lasciare la Juventus in estate e andare in Inghilterra, dove diversi club sono interessati. Non ci sono, però, solamente sirene provenienti dalla Premier League, ma nelle scorse settimane era emerso che anche un interesse da parte del Barcellona. La società lo valuta circa 40 milioni di euro e non è disposta ad accettare offerte a ribasso.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, rivoluzione a sinistra: Cambiaso da valutare, ipotesi Bernasconi e Spinazzola

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