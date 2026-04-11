Juventus rebus portieri | Alisson De Gea e Di Gregorio

Da ilprimatonazionale.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova ad affrontare un problema di scelte per la porta, con quattro portieri in lizza per la maglia titolare. Tra i nomi coinvolti ci sono Alisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin. La questione riguarda la selezione del portiere che difenderà la porta della squadra nella prossima stagione, senza ancora una decisione ufficiale.

Alisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin: rebus portieri in casa Juventus per la porta bianconera. Juve, tentazione Alisson: contatti avviati con l’entourage. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato della Juventus punta dritto a un colpo da “Instant Team”: il ritorno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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