Juventus rebus portieri | Alisson De Gea e Di Gregorio
La Juventus si trova ad affrontare un problema di scelte per la porta, con quattro portieri in lizza per la maglia titolare. Tra i nomi coinvolti ci sono Alisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin. La questione riguarda la selezione del portiere che difenderà la porta della squadra nella prossima stagione, senza ancora una decisione ufficiale.
Alisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin: rebus portieri in casa Juventus per la porta bianconera. Juve, tentazione Alisson: contatti avviati con l’entourage. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato della Juventus punta dritto a un colpo da “Instant Team”: il ritorno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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La Juventus vuole un portiere top in estate: nuovi contatti con Alisson, De Gea è l'alternativaFinora Luciano Spalletti ha scelto di non intervenire sul reparto portieri della Juventus, concentrando gli sforzi del mercato invernale su altri ruoli:. tuttomercatoweb.com
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