Juventus si complica anche Alisson | chi può arrivare senza Champions | CM
La Juventus ha subito una sconfitta importante all'Allianz Stadium contro il Verona, peggiorando la propria situazione in classifica. Nel frattempo, il portiere brasiliano ex Roma rimane il primo obiettivo per il tecnico, ma senza la qualificazione in Champions League, le possibilità di arrivare a determinati giocatori potrebbero ridursi. La squadra, dunque, si trova ora a dover affrontare sfide sia sul campo sia nella pianificazione del mercato, in un momento di incertezza.
Il brasiliano ex Roma rimane la priorità di Spalletti, ma senza quarto posto lo scenario potrebbe cambiare Tonfo clamoroso della Juventus, che fa il paio con il flop di due settimana fa sempre all’Allianz Stadium contro il Verona. Alisson nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Il crollo con la Fiorentina compromette maledettamente la corsa dei bianconeri per un posto in Champions, con la squadra di Spalletti che adesso non ha più il destino nelle proprie mani. Una vittoria nel derby col Torino potrebbe non bastare e spedire la ‘Vecchia Signora’ nel purgatorio dell’ Europa League. Mancare l’obiettivo avrebbe anche delle ricadute pesanti sul lato economico e quindi sul mercato estivo della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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