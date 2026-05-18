Juventus si complica anche Alisson | chi può arrivare senza Champions | CM

La Juventus ha subito una sconfitta importante all'Allianz Stadium contro il Verona, peggiorando la propria situazione in classifica. Nel frattempo, il portiere brasiliano ex Roma rimane il primo obiettivo per il tecnico, ma senza la qualificazione in Champions League, le possibilità di arrivare a determinati giocatori potrebbero ridursi. La squadra, dunque, si trova ora a dover affrontare sfide sia sul campo sia nella pianificazione del mercato, in un momento di incertezza.

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