Il club sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di un attaccante francese è al centro delle preferenze, considerato la priorità assoluta. Sullo sfondo, ci sono altri due giocatori, uno proveniente da un campionato europeo e l’altro da una squadra sudamericana, ma al momento sono meno sondati rispetto al primo.

Kolo Muani Juve, le indiscrezioni confermano il francese come priorità per l’estate mentre Zirkzee e Retegui restano decisamente più defilati. La Juventus stabilisce le priorità per rafforzare il reparto offensivo in vista dell’attesissima sessione estiva. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, Randal Kolo Muani è in assoluto il primo nome per l’attacco. La dirigenza considera il transalpino perfetto per innalzare il tasso tecnico della rosa. I bianconeri studiano la formula per presentare un ricco contratto, tentando di sbaragliare la folta concorrenza internazionale. L’obiettivo è chiudere un grande colpo per garantire al mister un terminale moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo per l’estate: sullo sfondo restano queste due alternative. Tutti i nomi

Articoli correlati

Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagliKolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di...

Calciomercato Juve, le alternative per l’attacco se non arriva Kolo Muani. Tutti i nomi sul taccuino bianconerodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, le alternative per l’attacco se non arriva Kolo Muani.

KOLO MUANI LO STALLO E IL LIVELLO SECONDO SPALLETTI MERCATO JUVE MOMBLANO

Aggiornamenti e notizie su Kolo Muani Juve

Temi più discussi: Juve, Kolo Muani apre al ritorno: gli scenari per l'estate; Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la Juventus; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Milan, Tare incontra l'agente di Retegui. Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e PSG al lavoro.

Juve, Kolo Muani si avvicina: l’attaccante vuole solo il bianconeroLa Juventus pianifica la prossima stagione e c'è già un grande obiettivo: assalto alla Fiorentina per una stella di Vanoli ... juvelive.it

Kolo Muani può tornare alla Juventus: idea di scambio con il PSGKolo Muani alla Juventus - La Juventus torna a pensare a Randal Kolo Muani per rifondare il reparto offensivo in vista della ... fantamaster.it

Perché Kolo Muani è il colpo per Spalletti I motivi che lo spingono alla Juventus - facebook.com facebook

#KoloMuani alla #Juventus Cosa può succedere in estate x.com