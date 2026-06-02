Juve nel mirino Justin Kluivert | un altro figlio d' arte alla corte di Spalletti?

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore olandese, già noto per aver disputato due stagioni in Serie A con la Roma, è nel mirino della Juventus. I dirigenti bianconeri lo terranno sotto osservazione durante i prossimi Mondiali. Si tratta di un attaccante che ha un passato nel campionato italiano e che potrebbe attirare l'interesse del club in vista di future operazioni di mercato. La società valuta le sue prestazioni e il suo potenziale contributo alla rosa.

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Fattore K. C'è una lettera che curiosamente ricorre nei rinforzi che la Juventus vorrebbe regalare a Spalletti: il fedelissimo Kim in difesa, il veterano vincente Koke in mezzo e il tanto desiderato Kolo Muani in attacco. Ma adesso, sulla trequarti, si aggiunge anche un altro profilo dal cognome con la stessa iniziale: Justin Kluivert. Un figlio d'arte (il padre, Patrick, ha giocato tra le altre con Ajax, Milan e Barcellona) che, curiosità, potrebbe andare a fare compagnia ad altri due calciatori della rosa juventina nelle cui vene scorre il sangue del campione: Khephren Thuram e Francisco Conceiçao.  In Serie A, Kluivert jr. ha già avuto un'esperienza non indimenticabile con la Roma, ma negli ultimi tre anni la sua carriera ha svoltato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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