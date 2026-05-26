La Juventus ha consegnato un ultimatum a Spalletti e Comolli, mentre Salah rimane nel mirino della dirigenza. La società ha comunicato le scadenze ai due allenatori e dirigenti, senza ulteriori dettagli. La trattativa per l’attaccante egiziano prosegue, con il club che monitora attentamente la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi o sulle modalità delle decisioni. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 maggio 2026. Salah alla Juve? Spalletti starebbe provando a convincerlo come fatto con Alisson. Ore 09:00 – Salah alla Juve? Spalletti starebbe provando a convincerlo come fatto con Alisson. Il tecnico vuole inserire personalità nella rosa Elkann sospende la rivoluzione e chiede un compromesso: ultimatum a Comolli e Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: ultimatum a Spalletti e Comolli, Salah resta nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPALLETTI RINNOVA! Ultimatum alla Juve: Ecco chi voglio. Caso Champions League | Gobbo Fra

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve LIVE: le ultime su Bernardo Silva, Stiller resta nel mirino di ComolliSeguiamo in tempo reale le trattative di calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sulle trattative in corso e sugli incontri appena avvenuti.

Ultimissime Juve LIVE: gelo tra Spalletti e Comolli, multati Locatelli e VlahovicNelle ultime ore la Juventus ha visto alcuni sviluppi: tra le notizie più rilevanti, il tecnico e il dirigente sono stati coinvolti in uno scontro...

Argomenti più discussi: Elkann sospende la rivoluzione e chiede un compromesso: ultimatum a Comolli e Spalletti; Ultimissime Sampdoria LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora di oggi, 25 maggio 2026; Comolli Spalletti è gelo | dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato Il tecnico fa una richiesta a Elkann.

Torino Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il derby della MoleTorino Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il derby della Mole valido per l'ultima giornata di campionato di Serie A ... juventusnews24.com