Il tecnico della Juventus ha indicato tre giocatori nel mirino: Kim, Koke e Kolo Muani. Per la porta, si valuta un piano B. Nel frattempo, il direttore sportivo sta seguendo il capitano dell’Atletico Madrid, considerato un obiettivo prioritario. Per la trequarti, tra le opzioni c’è anche il trequartista spagnolo, con una possibile alternativa nel caso non si concretizzasse l’affare principale. La società sta monitorando diverse trattative in vista del mercato.

Una Juventus subito da scudetto. John Elkann pensa in grande, anche senza Champions. Mentre l’ad Damien Comolli, dopo essersi assunto la responsabilità della fallimentare retrocessione in Europa League, vuole imitare il Beppe Marotta bianconero, capace di ribaltare la Signora in dodici mesi. Dal settimo posto del 2011 al tricolore 2012 con Antonio Conte, il primo dei nove trionfi consecutivi dell’era Andrea Agnelli. Il mondo rovesciato in un anno, anche grazie a una "inversione a u" sul mercato. Dalla campagna acquisti dei "Malaka" Martinez&C., con l’eccezione dell’intuizione Bonucci, a quella dei Pirlo (svincolato dal Milan) e dei Vidal (Bayer Leverkusen). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, la lista di Spalletti: Kim, Koke e Kolo Muani nel mirino. E per la porta c'è un piano B

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