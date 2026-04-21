Nel mercato calcistico, la Premier League si conferma come una delle principali preoccupazioni per le squadre italiane. Recentemente, sono stati segnalati interessi per due giocatori: un difensore e un attaccante, entrambi nel mirino di club inglesi. La situazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Torino, 21 aprile 2026 – Quando si parla di mercato c’è sempre uno spauracchio che incombe: la Premier League. Gli inglesi sono ricchi, solidi, possono spendere e spandere e spesso dominano il calciomercato. Il Liverpool, per esempio, nelle ultime sessioni ha speso centinaia di milioni di euro, con un potere di acquisto molto più elevato rispetto al debole campionato italiano. La Juve, dunque, dovrà stare attenta su due fronti. Uno riguarda Randal Kolo Muani, finito proprio nel mirino dei reds, l’altro fa riferimento a Gleison Bremer che ha una clausola rescissoria da circa 50 milioni, cifra che la Premier League potrebbe saldare. A fare da...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, la Premier rompe le uova nel paniere. Bremer e Kolo Muani nel mirino

Notizie correlate

Leggi anche: Kolo Muani resta nel mirino della Juve: trattativa complessa e poco tempo a disposizione

Calciomercato Juve LIVE: Lewandowski chiama il Milan, Kolo Muani sempre nel mirinodi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Vlahovic-Milan, ritorno di fiamma? La Juve prende tempo e Furlani ha una preferenza, le ultime; Riscatto Rugani, arriva l'aggiornamento dell'esperto di mercato: Juve e Fiorentina ne discuteranno in estate; Non solo Juventus: la nuova mossa di Exor per dominare il calcio sudamericano; Caressa avvisa Milan e Napoli: Juve a 3 punti dal secondo posto, è un quadro inatteso.

Juve, la Premier rompe le uova nel paniere. Bremer e Kolo Muani nel mirinoTorino, 21 aprile 2026 – Quando si parla di mercato c’è sempre uno spauracchio che incombe: la Premier League. Gli inglesi sono ricchi, solidi, possono spendere e spandere e spesso dominano il ... sport.quotidiano.net

Il Liverpool accelera per Kolo Muani e supera la Juve?ll Liverpool accelera: Kolo Muani obiettivo numero uno per l’attacco Il calciomercato entra nel vivo e il Liverpool vuole essere protagonista. Il club guidato da Arne ... tuttojuve.com

La Juventus torna forte su Kolo Muani. Contatti nei giorni scorsi. Su @cmdotcom x.com

Giovanni Albanese: "Juventus överväger att återvända Kolo Muani." facebook