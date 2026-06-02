Alisson si trova al centro di voci di mercato legate alla Juventus, con il caos interno al Liverpool che potrebbe favorire il suo trasferimento. Se l’affare non dovesse andare in porto, ci sono alternative di alto livello sul tavolo. Le discussioni sono in corso tra i club, ma ancora nessuna ufficializzazione. La situazione nel club inglese ha portato a un’indagine interna, mentre il portiere brasiliano resta un obiettivo prioritario per le prossime settimane.

? Punti chiave Chi sono le alternative di lusso se l'affare Alisson fallisse?. Perché il caos nel Liverpool potrebbe facilitare il passaggio del brasiliano?. Come influirà l'arrivo di Iraola sulla permanenza di Alisson in Inghilterra?. Quale profilo di campione potrebbe sostituire Di Gregorio per Spalletti?.? In Breve Di Gregorio delude dopo la stagione 202526 con errori tecnici ripetuti. L'uscita di Arne Slot e l'arrivo di Andoni Iraola cambiano il Liverpool. De Gea costa tra 5 e 10 milioni di euro dalla Fiorentina. Nubel ha un valore di mercato stimato in 15 milioni di euro. La Juventus punta Alisson per blindare la porta dopo una stagione difficile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, Alisson punta ai bianconeri: il caos al Liverpool apre il caso

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Temi più discussi: Juve, la pista Alisson si complica: il Liverpool vuole tenerlo. Idea Mamardashvili per i bianconeri; Non solo Alisson: la Juve punta i fari su Nübel per blindare la porta del futuro; Dal Liverpool alla Juve, non solo Alisson: l'occasione per la fascia a parametro zero; Spalletti ridisegna la Juve: spunta Emerson Palmieri, dubbi su Alisson e per la difesa c'è Kim.

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