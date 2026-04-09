Il portiere Alisson ha dato il suo assenso alla Juve, con un accordo di tre anni in fase di trattativa. Nel frattempo, il portiere Di Gregorio, che ha parato un rigore contro il Genoa, lascerà la squadra a fine stagione. La società sta cercando un sostituto per il ruolo, mentre le discussioni con il nuovo portiere proseguono.

Il primo regalo per Luciano Spalletti potrebbe essere in porta. Il rigore parato da Michele Di Gregorio contro il Genoa cambierà il finale di stagione dell’ex Monza, pronto a tornare titolare già sabato a Bergamo (Perin è ko), ma non il suo futuro. Alla Juventus non hanno modificato i programmi e l’idea resta quella di aggiungere esperienza e “titoli” un po’ in tutti i reparti, anche tra i pali. Alla Continassa sono passati dalle parole ai fatti per Alisson Becker, 33enne numero uno brasiliano del Liverpool ed ex allievo di Spalletti ai tempi della Roma. I bianconeri hanno messo nel mirino l’ex giallorosso a inizio 2026 e negli ultimi giorni hanno approfondito la situazione trovando “campo aperto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, primo sì di Alisson: apre ai bianconeri, si tratta per un triennale

Juve Como, Fabregas perde un elemento chiave della rosa per la sfida ai bianconeri. Di chi si trattaOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Leggi anche: Mingueza Juve, il calciatore ha detto sì ai bianconeri per giugno. Il Celta Vigo, al momento, non apre all’addio immediato per un motivo. Il retroscena

Temi più discussi: Juve, primo sì di Alisson: apre ai bianconeri, si tratta per un triennale; Colpo Juventus: doppietta di Tosello, Milan battuto 3-2 e primo posto consolidato; Juve-Genoa 2-0 tra gol e rigore sbagliato, il match e cosa è successo; La proposta di Spalletti per risollevare il calcio italiano.

De Rossi a DAZN: La Juve è stata bravissima nel primo tempo e ha meritato la vittoriaDaniele De Rossi è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium. Le sue parole: Bella reazione della sua squadra al di là della ... tuttojuve.com

Juve-Genoa, Bremer e McKennie firmano il 2-0: Spalletti a +3 sulla Roma e -1 dal ComoI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it

#Balzarini critico con la #Juve La sua analisi - facebook.com facebook

#Puczka fa dieci, Guerra glaciale e Mangiapoco versione Superman: #Juve Next Gen, le pagelle x.com