Il Liverpool vuole trattenere il portiere Alisson, rendendo più difficile il suo trasferimento alla Juventus. I Reds stanno offrendo come vice il portiere che era stato il secondo dell'ex numero uno della Roma. La lista di possibili rinforzi per i bianconeri include anche il portiere De Gea. La trattativa per Alisson si complica a causa della volontà del club inglese di mantenere il suo attuale portiere.

Alisson tenta l’uscita, ma il Liverpool alza il muro. L’esclusione della Juventus dalla Champions League non ha fatto cambiare idea al 33enne portiere del Brasile, da mesi in parola con i bianconeri per un contratto triennale, ma per il momento nemmeno al club inglese. Il numero uno della Seleçao considera chiuso il suo ciclo a Liverpool, a maggior ragione dopo gli addii dei senatori Salah e Robertson (pure lui nel mirino della Juventus), e nelle ultime ore lo ha fatto presente al club. Alisson ha chiesto al Liverpool il via libera per lasciare Anfield già questa estate, cioè con un anno d’anticipo. I dirigenti inglesi non hanno aperto la porta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, la pista Alisson si complica: il Liverpool vuole tenerlo. Idea Mamardashvili per i bianconeri

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