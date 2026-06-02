Intervista Conversazione con l’artista e filmmaker palestinese sulla sua ricerca fra colonialismo, archivi, luoghi. La modernità interrotta dalla Nakba, la potenza dei dettagli eccentrici Per realizzare A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade) – 2013 – Jumana Manna è partita da una fotografia, che mostrava un gruppo di persone a una festa in maschera. Siamo in Palestina, il padrone di casa è Alfred Roch, personalità dell’alta borghesia palestinese di Jaffa, fra i suoi commerci vi erano le arance di cui aveva per primo provato a estendere la coltura e il mercato. La sua biografia riporta già agli inizi del secolo scorso, nel 1902,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Jumana Manna, «cerco la storia della Palestina per resistere al colonialismo»

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