La storia del bosco di Montopoli dimostra che resistere è possibile
Un terreno di sei ettari in Valdarno, a Montopoli, nel cuore del distretto industriale del cuoio, è oggetto di una disputa legale tra proprietari e amministrazioni locali. La questione riguarda l’uso e la tutela dell’area, che si trova in una delle zone più inquinate della Toscana. La proprietà ha presentato ricorso contro provvedimenti di vincolo ambientale, mentre le autorità hanno avviato procedimenti per la bonifica. La causa è ancora in corso.
Un terreno di sei ettari in Valdarno, a Montopoli, nel cuore del distretto industriale del cuoio, una delle aree più inquinate della Toscana. Sino a poco tempo fa ci sorgeva un allevamento di maiali. Un’ulteriore fonte di degrado ambientale che nel giro di tre anni, dal 2021 al 2024, è stata completamente eliminata: abbattute le strutture in cemento che ospitavano le porcilaie e piantati, al loro posto, tremila alberi, un bosco. Inoltre, un auditorium interamente realizzato in legno e in materiali biocompatibili funziona da area didattica per iniziative con le scuole e per convegni. NELL’IMPRESA, AVVIATA con un crowdfunding che ha raccolto 225 mila euro, è stata coinvolta anche Legambiente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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