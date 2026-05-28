La storia del bosco di Montopoli dimostra che resistere è possibile

Notizia in breve

Un terreno di sei ettari in Valdarno, a Montopoli, nel cuore del distretto industriale del cuoio, è oggetto di una disputa legale tra proprietari e amministrazioni locali. La questione riguarda l’uso e la tutela dell’area, che si trova in una delle zone più inquinate della Toscana. La proprietà ha presentato ricorso contro provvedimenti di vincolo ambientale, mentre le autorità hanno avviato procedimenti per la bonifica. La causa è ancora in corso.