Recentemente, si è acceso il dibattito sulla durata dell’allattamento materno. Rumer Willis ha dichiarato di non voler essere giudicata mentre allatta la figlia di tre anni. Le linee guida dei pediatri e dell’Organizzazione mondiale della sanità suggeriscono che l’allattamento può protrarsi fino ai due anni o oltre, ma non esiste una durata ufficiale stabilita. Studi recenti hanno analizzato i benefici e le criticità di diverse tempistiche.

In questi giorni, si è riaccesa una discussione riguardo proprio alla scelta di Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, di continuare l'allattamento al seno della figlia Louetta, detta Lou, che compirà 3 anni il prossimo 18 aprile. L'attrice americana ha pubblicato su Instagram un video mentre allatta la figlia ed è proprio l'età della bambina ad aver scatenato nuove critiche online. Non è la prima volta che Rumer Willis difende pubblicamente la sua scelta; nel nuovo video, la 37enne risponde in maniera diretta a chi giudica il suo modo di essere madre, riportando la frase «quando qualcuno inizia a giudicare la mia genitorialità» e il breve, ma chiaro commento di accompagnamento al post: «Sorry not sorry», ovvero: «Mi spiace, ma non mi dispiace affatto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rumer Willis, che allatta la figlia di tre anni e non vuole essere giudicata. Ma esiste una durata prestabilita dell'allattamento materno?

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