Esiste ancora una club culture che non vuole solo far ballare? L’odissea elettronica tra psiche e beat dei Nexus e Gabry Seth

Una scena musicale che va oltre il semplice far ballare ancora esiste, con artisti come Nexus e Gabry Seth che esplorano territori meno convenzionali dell’elettronica. La loro musica si muove tra suoni che coinvolgono la psiche e ritmi profondi, spingendo oltre il semplice intrattenimento. In questo panorama, l’elettronica si confronta con aspetti più complessi della realtà, andando oltre il mero ritmo da dancefloor.

L’elettronica, quando supera il perimetro cinetico della cassa dritta andando oltre l’anestetico da dancefloor, si sporca inevitabilmente le mani con la realtà. Dopo “ Love in Time ”, riflessione sul tempo come spazio relazionale, i Nexus tornano con “ Upside ”, un brano che dirotta l’attenzione dalla dimensione esterna a quella interiore. Oltre a suonare come una club track dal sapore internazionale, questa release è l’approdo di una convergenza naturale nata tra i corridoi del Tour Music Fest. Qui, tra Bologna e San Marino, l’incontro del duo Alto Vicentino con il producer riccionese Gabry Seth ha innescato una sintonia produttiva che ha permesso di fondere background distanti in un unico, coerente ecosistema di suoni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Tutto quello che riguarda Gabry Seth

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