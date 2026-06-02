Il nuovo allenatore degli Spurs, 39 anni, si sta confermando come successore di Popovich, che ha conquistato cinque titoli con la squadra. Da quando ha preso il comando, la squadra ha ottenuto risultati positivi e ha mantenuto una buona continuità di prestazioni. La sua gestione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che osservano con interesse l’evoluzione del team sotto la sua guida. La sua nomina è stata ufficializzata all’inizio della stagione.

Mitch Johnson. Quando Gregg Popovich ha dovuto lasciare la panchina di San Antonio per gravi problemi di salute tanti si sono domandati chi fosse quel sostituto allora ad interim uscito dal nulla. Ecco, da quel novembre del 2024 le cose sono cambiate parecchio. E Johnson ora sembra la risposta giusta e definitiva alla domanda su chi potesse essere l’adeguato successore dell’allenatore santone che ha conquistato cinque titoli per gli Spurs nell’era Tim Duncan. A poche ore dall’avvio delle Finals 2026 tutti parlano di Victor Wembanyama, Stephon Castle e Dylan Harper quando commentano le gesta dei giovani Speroni capaci di bruciare le tappe e arrivare a giocarsi il titolo contro New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Johnson e l'eredità di Popovich: la scommessa vinta dagli Spurs

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