Dopo la sconfitta contro Oklahoma City in gara 3, il coach degli Spurs è entrato nello spogliatoio per la prima volta dopo la partita. È rimasto circa dieci minuti, parlando con i giocatori e sottolineando che non si gioca in quel modo. Nessuna comunicazione pubblica prima dell'incontro, né dichiarazioni ufficiali successive. La squadra si è riunita subito dopo, senza rilasciare commenti ufficiali sulla riunione.

Gregg Popovich, El Jefe, il comandante. Trent’anni sulla panchina degli San Antonio Spurs, cinque titoli Nba, poi l’ictus nel novembre 2024 che lo ha costretto a lasciare definitivamente la panchina. Ma El Jefe, che oggi ha 77 anni, è per sempre, e la sua presenza continua a essere una costante al fianco dei giocatori e dello staff tecnico di San Antonio. D’altra parte, quel modo di fare, quell’ambiente, li ha plasmati lui. Dopo gara 3 persa contro Oklahoma City Thunder, coach Pop è entrato nello spogliatoio. "È stato presente per tutta la stagione", ha spiegato De'Aaron Fox dopo gara 4, questa volta vinta dagli Spurs. "Ma quella è stata la prima volta che è entrato subito dopo una partita per dirci davvero cosa pensava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non è così che giochiamo". Il mago Popovich entra in spogliatoio dopo gara 3 e riaccende gli Spurs

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