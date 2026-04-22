Un giovane ha deciso di avviare un’impresa editoriale dedicata alla saggistica storica, trasformando gli studi universitari in un’attività imprenditoriale. La scelta è avvenuta a Rimini, in un settore colpito dalla crisi dell’editoria. Nonostante le difficoltà, ha puntato tutto sulla produzione di saggi, portando avanti la propria idea di business senza abbandonare le proprie competenze accademiche.

Trasformare i tomi studiati all’università nell’impresa della propria vita, sfidando la crisi dell’editoria per puntare tutto sulla saggistica storica a Rimini. È la scommessa vinta di Gianluca Salvetti, 35enne riminese che insieme al socio Maurizio Caimi, l’anno scorso ha rilevato e portato in Romagna la storica casa editrice goriziana Leg (Libreria editrice goriziana). Un percorso nato da una profonda passione familiare e guidato da un occhio attento ai grandi temi dell’attualità geopolitica. "È stato un sogno in cui non speravo, mi fa sorridere pensare che a casa ho tutti i loro libri", racconta Salvetti. Salvetti, come è arrivato a guidare questa realtà? "È stato un sogno in cui non speravo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai saggi all’impresa editoriale. La scommessa vinta di Gianluca

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