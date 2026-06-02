Alexander Zverev ha sconfitto Rafael Jodar in tre set al Roland Garros, avanzando in semifinale. Dopo un primo set combattuto, in cui è stato sotto 5-2, Zverev ha vinto il tie-break 7-6, poi ha dominato i successivi parziali 6-1 e 6-3. La partita è durata 2 ore e 28 minuti. Zverev ha commentato di essere soddisfatto di essere tra i primi quattro del torneo.

Un primo set con tantissime difficoltà, in cui è anche stato sotto 5-2. Poi tutto liscio: Alexander Zverev rispetta i pronostici e batte Rafael Jodar per 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) in due ore e 28 minuti di partita. Una partita ben giocata dal tedesco, che è partito male, ma dal 5-2 ha concesso solo quattro game alla promessa spagnola, vera rivelazione degli ultimi mesi, che però può ancora aspettare. Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, Zverev è in assoluto il favorito numero uno per la vittoria finale al Roland Garros. Lo sa e lo conferma anche nella classica intervista post partita in mezzo al campo: “Voglio arrivare fino in fondo e vincere gli altri match che ho davanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Jodar può aspettare: Zverev lo spazza via in tre set al Roland Garros e vola in semifinale. Poi lancia la sfida: “Contento di essere tra i primi 4. Per ora”

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