Il festival Jazz’Inn 2026 coinvolge borghi e città per promuovere l’innovazione. Sono state presentate tecnologie di intelligenza artificiale volte a tutelare la dignità umana e a ridurre l’isolamento digitale nelle aree interne. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o implementazioni concrete, né sui soggetti coinvolti. L’evento si concentra sulla discussione di soluzioni tecnologiche per migliorare la connessione e la qualità della vita nei territori meno urbanizzati.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale proteggere la dignità umana nei borghi?. Quali tecnologie specifiche ridurranno l'isolamento digitale delle aree interne?. Chi sono i Case Giver che porteranno problemi reali agli innovatori?. Come si collegherà il dialogo tra madri alla pace in Palestina?.? In Breve Appuntamenti fissati a Ostra dal 29 giugno al 3 luglio e Roma a novembre. Incontro Madri della Pace con testimonianze israeliana e palestinese il 29 giugno. Ostra diventa smart lab per testare tecnologie contro l'isolamento delle aree interne. Settori coinvolti includono Agritech, moda circolare, salute digitale e reti 5G. Jazz’Inn 2026: l’innovazione parte dai borghi per restare profondamente umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz’Inn 2026: borghi e metropoli si uniscono per l’innovazione

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