Napoli laboratorio di Umanità Aumentata | il 4 maggio la 4^ tappa del tour Jazz’inn Capitale 2026

Il 4 maggio si terrà a Napoli la quarta tappa del tour Jazz’inn Capitale 2026, un evento che mira a promuovere progetti di innovazione e collaborazione nel settore culturale. La città si presenta come un potenziale punto di riferimento nel Mediterraneo per iniziative dedicate allo sviluppo di tecnologie e pratiche rivolte alle persone e ai territori. L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione delle risorse locali e di scambio tra diversi attori del settore.

Napoli si candida a diventare un hub mediterraneo dell’innovazione, puntando su un modello che mette al centro persone, territori e collaborazione. Lunedì 4 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, il Parco tecnologico Fabbrica italiana dell’innovazione ospiterà l’incontro “Napoli laboratorio nazionale di umanità aumentata”, quarta tappa del tour di presentazione di Jazz’inn Capitale 2026, promosso da Fondazione Ampioraggio. L’iniziativa, organizzata insieme a Noi – Next Open Innovation e Campania Valore Aps, rientra nel percorso della decima edizione di Jazz’inn, che nel 2026 farà tappa a Ostra e Roma sotto il tema “Umanità aumentata – persone oltre la tecnologia”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Carmen Consoli in concerto a Borgomanero: il 6 maggio la tappa del tour "Amuri Luci" LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro piega le difese di Tiberi. Tappa e maglia per il messicano13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell’UAE Tour.