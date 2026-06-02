Jannik Sinner ha partecipato a un evento a Pontedera, salendo su una Vespa e condividendo una foto con il pubblico. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno commentato l’immagine come iconica. L’atleta ha posato con il mezzo in un contesto informale, senza dichiarazioni ufficiali. L’evento si è svolto il 2 giugno 2026 e ha coinvolto anche altri appassionati di motori e sport.

Pontedera, 2 giugno 2026 – ll campionissimo, Jannik Sinner, in sella alla Vespa come un moderno eroe italiano. Eleganza e velocità si fondono in un’immagine che profuma di libertà e di leggenda. Sinner sta facendo la storia del tennis. E per un giorno è saltato in sella alle due ruote che sono orgoglio del Paese. L’altoatesino, protagonista di una stagione straordinaria – a partire dal podio di Roma, mezzo secolo dopo la mitica finale del 1976 vinta da Adriano Panatta – che lo ha portato sul tetto del tennis mondiale, è diventato un modello per milioni di giovani grazie al suo talento, alla sua determinazione e ai suoi valori. Ma ora non parliamo di colpi micidiali di dritto e rovescio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Jannik Sinner salta in sella: “Un foto da leggenda”. Il matchpoint della Vespa

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