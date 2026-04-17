Alcaraz salta anche Madrid Sinner sarà a Roma da numero 1 Panatta su Jannik | È tempo che l’Italia torni a vincere in casa

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Madrid, dopo aver già rinunciato a Barcellona. Intanto, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Roma come numero uno del tabellone. L’ex campione italiano ha commentato la situazione, affermando che l’Italia ha bisogno di tornare a vincere in casa. La partecipazione di Sinner a Roma è confermata, mentre Alcaraz si concentrerà su altri impegni.

Dopo il ritiro a Barcellona, Carlos Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. La conferma è arrivata dallo stesso tennista con un post su Instagram. «Ci sono notizie che costa molto dare», ha scritto Alcaraz sui social, pubblicando una foto dove mostra il polso destro malandato. «Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale». Lo spagnolo si era già ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un problema al polso destro accusato durante il match d’esordio contro il finlandese Virtanen.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Alcaraz si ritira da Madrid, Sinner sarà numero uno almeno fino agli Internazionali di Roma(Adnkronos) – Adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Alcaraz rinuncia anche a Madrid: Sinner resta numero 1 fino a RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Stop per Alcaraz: il problema al polso lo costringe al forfait Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bertolucci rivela a Panatta: Alcaraz salta Roma, e Sinner…; Sinner-Alcaraz, sfida infinita: Carlos può subito tornare n° 1, rebus Madrid per Jannik; Alcaraz-terra battuta: cronologia di un rapporto travagliato; Alcaraz salta anche il Masters di Madrid: i motivi della sua assenza. Tennis: Alcaraz salta anche Madrid, Sinner sarà a Roma da numero 1Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo con un post sui social. ansa.it Alcaraz salta l'Atp Madrid: Sinner agli Internazionali di Roma da numero 1 al mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Alcaraz salta l'Atp Madrid: Sinner agli Internazionali di Roma da numero 1 al mondo ... tg24.sky.it ViterboNews 24. . Reati in calo sul litorale, riunione in Prefettura in vista della stagione estiva Scongela la carne in strada, chiuso l'esercizio commerciale Nuovo regolamento di polizia urbana, vietato giocare nelle piazze a calcio Roma-Viterbo: treni inst - facebook.com facebook Ranking Atp, #Alcaraz out per infortunio a Madrid: #Sinner a Roma da n°1 in classifica #SkySport #SkyTennis x.com