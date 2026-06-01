Dopo il crollo fisico durante il Roland Garros, che gli ha impedito di vincere il suo primo Slam, il giocatore si trova ora a passeggiare per le strade di Montecarlo in sella a una Vespa.

Dopo il crollo fisico al Roland Garros, che gli ha impedito di vincere l’unico Slam mancante nel suo palmarés, Jannik Sinner si gode un po’ di relax, girando per le vie di Montecarlo in sella alla sua Vespa. IN SELLA – Qualche giorno fa il mondo del tennis rimaneva stupito di fronte al crollo fisico di Sinner al Roland Garros, con l’azzurro costretto a cedere in cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, abbandonando così il sogno di alzare il trofeo sulla terra rossa di Parigi. Dallo sguardo spento sul Philippe-Chatrier del numero uno al mondo a quello vispo delle vie di Montecarlo, dove Jannik è stato immortalato mentre girava in sella alla sua Vespa Primavera 125 rossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, finalmente relax: Jannik in sella alla sua Vespa per le vie di Montecarlo

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