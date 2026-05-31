Una attrice ha condiviso sui social network alcune fotografie inedite per ricordare la sorella, scomparsa il 30 maggio. Le immagini risalgono al giorno prima del suo matrimonio e ritraggono le due sorelle insieme, dopo un periodo di distanza durante l’adolescenza. La pubblicazione include anche un omaggio alla memoria della sorella.

Jamie Lee Curtis ha reso omaggio alla sorella Kelly, scomparsa il 30 maggio: sui social, ha condiviso degli scatti speciali, risalenti al giorno precedente del suo matrimonio, quando con la sorella si erano ritrovate dopo un’adolescenza che le aveva in parte allontanate. Il legame con Kelly, che si è spenta nella sua casa di Bellevue, è sempre stato stretto da allora: il ricordo condiviso sui social. Jamie Lee Curtis, il ricordo della sorella Kelly. Per raccontare al pubblico il suo rapporto con l’amata sorella Kelly, Jamie Lee Curtis ha scelto di condividere un post su Instagram. In un primo post comparso sabato, accompagnato da una foto in bianco e nero che ritrae Kelly, ne ha annunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jamie Lee Curtis, l’addio alla sorella Kelly con gli scatti inediti: il ricordo più emozionante

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Addio a Kelly Lee Curtis una vita tra cinema e documentari

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