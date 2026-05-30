Kelly Lee Curtis, attrice e sorella maggiore di Jamie Lee Curtis, è morta a 69 anni in California. La notizia è stata comunicata dalla sorella attraverso un messaggio pubblico. La famiglia ha confermato la scomparsa e ha espresso il proprio dolore. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. Kelly Lee Curtis era nota per alcune apparizioni in film e produzioni televisive. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

L’attrice Kelly Lee Curtis è morta all’età di 69 anni nella sua casa in California. L’annuncio della scomparsa è arrivato tramite un post sui social della sorella minore, la premio Oscar Jamie Lee Curtis, che l’ha ricordata come la sua prima amica e confidente di una vita. Figlia d’arte dei celebri Tony Curtis e Janet Leigh, Kelly ha lavorato a lungo tra cinema e televisione. Le cause del decesso non sono state rese note. Morta la sorella di Jamie Lee Curtis Il mondo del cinema piange la scomparsa di Kelly Lee Curtis, deceduta all’età di 69 anni nella mattinata di sabato 30 maggio. L’attrice si è spenta serenamente nella sua abitazione in California, immersa nella natura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Kelly Lee Curtis, attrice e sorella maggiore di Jamie Lee Curtis: il commovente messaggio di addio

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Kelly Curtis Dies at 69 Jamie Lee Curtis Shares Emotional Tribute

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Kelly Curtis, l'attrice di 'The Sentinel' e sorella di Jamie Lee Curtis, è morta a 69 anni reddit