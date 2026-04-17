A Monaco di Baviera sono state stabilite le semifinali dell’ATP500 dopo le vittorie dei giocatori qualificati. Sul campo in terra battuta, il giovane italiano ha battuto nettamente il suo avversario ceco, consolidando la qualificazione. Nella parte alta del tabellone, Zverev affronterà Cobolli, mentre Fonseca si è dovuto arrendere a Shelton. La competizione continua con incontri che si annunciano interessanti per gli appassionati di tennis.

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca, Flavio Cobolli ha rispettato i pronostici e si è imposto con un certo margine contro il ceco Vit Kopriva. 6-3 6-2 è stato lo score in favore del tennista romano, atteso ora però da un confronto particolarmente impegnativo. Cobolli, infatti, giocherà contro il padrone di casa, Alexander Zverev. Il n.3 del mondo ha battuto col punteggio di 5-7 6-0 6-2 l’argentino Francisco Cerundolo. Una partita in cui la gestione di Sascha non è stata irreprensibile nel primo parziale. Tuttavia, dalla seconda frazione in avanti, la differenza col sudamericano è stata palpabile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a Shelton

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