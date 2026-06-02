Durante una conferenza stampa dedicata al Roland Garros e al tennis francese, Ivan Ljubicic ha commentato il momento positivo del tennis italiano, sottolineando che l’Italia rappresenta un esempio di riferimento nel settore. Ha detto che bisogna analizzare le strategie adottate nel paese per capire cosa ha contribuito a questo sviluppo. Ljubicic ha parlato anche del bilancio del torneo parigino, senza approfondire altri aspetti.

Nel corso di una conferenza stampa dedicata al bilancio del Roland Garros e allo stato di salute del tennis francese, Ivan Ljubicic ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sul momento particolarmente favorevole vissuto dal movimento italiano. L’ex numero 3 del mondo, oggi responsabile del settore dei giocatori di alto livello della Federazione Francese Tennis, ha riconosciuto i meriti dell’Italia, sottolineando però come dietro i successi azzurri non esista una formula unica e replicabile. Interpellato sulla capacità dell’Italia di restare competitiva anche in assenza di Jannik Sinner, eliminato a sorpresa nelle prime fasi del torneo, Ljubicic ha evidenziato la profondità del movimento tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Ljubicic: “L’Italia è un modello di riferimento nel tennis, dobbiamo capire cosa hanno fatto”

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