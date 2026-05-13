Eulalio è Maglia Rosa per caso al Giro d'Italia | Ora dobbiamo capire cosa fare nei prossimi giorni

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eulalio ha conquistato la Maglia Rosa durante la quinta tappa del Giro d'Italia, arrivando secondo in quella frazione. La sua prestazione inattesa ha sorpreso gli spettatori e i partecipanti, portandolo in testa alla classifica generale. Dopo l'arrivo, ha dichiarato di non aver ancora pienamente compreso cosa significhi questa conquista e ha aggiunto che ora bisogna valutare quali saranno le mosse per le prossime tappe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A sorpresa Eulalio è arrivato secondo alla quinta tappa del Giro d'Italia prendendosi la Maglia Rosa: "Non so ancora come mi sento. Ho fatto una scommessa con Caruso".🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Cosa sta succedendo in Borsa dopo l’attacco all’Iran e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorniCosa succede ai mercati dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran? Giù le borse e l'oro, su il petrolio (ma non troppo).

Leggi anche: Alfonso Eulalio esulta al Giro d’Italia: “Io in maglia rosa? Qualcosa di pazzesco. Ma non sono Almeida…”

Temi più discussi: La fuga regala la tappa ad Arrieta e la maglia rosa a Eulalio; Giro d'Italia 2026, Arrieta vince la 5^ tappa, Eulalio in maglia rosa; Ciccone, Vingegaard e Pellizzari a più di 7' di ritardo! Eulalio nuova maglia rosa; Giro d'Italia 2026 - 5a tappa | Praia a Mare - Potenza: gli Highlights - Video.

maglia rosa eulalio è maglia rosaEulalio è Maglia Rosa per caso al Giro d’Italia: Ora dobbiamo capire cosa fare nei prossimi giorniA sorpresa Eulalio è arrivato secondo alla quinta tappa del Giro d'Italia prendendosi la Maglia Rosa: Non so ancora come mi sento ... fanpage.it

maglia rosa eulalio è maglia rosaGiro d’Italia 2026, la classifica dopo Potenza: Ciccone cede la Maglia Rosa a Eulálio, Arrieta e Scaroni sul podioLa frazione di Potenza ha prodotto il primo grande terremoto in classifica generale del Giro d’Italia 2026: analizziamo i risultati della tappa ... giroditalia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web