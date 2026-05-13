Eulalio è Maglia Rosa per caso al Giro d'Italia | Ora dobbiamo capire cosa fare nei prossimi giorni

Eulalio ha conquistato la Maglia Rosa durante la quinta tappa del Giro d'Italia, arrivando secondo in quella frazione. La sua prestazione inattesa ha sorpreso gli spettatori e i partecipanti, portandolo in testa alla classifica generale. Dopo l'arrivo, ha dichiarato di non aver ancora pienamente compreso cosa significhi questa conquista e ha aggiunto che ora bisogna valutare quali saranno le mosse per le prossime tappe.

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