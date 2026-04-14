Ivan Ljubicic sicuro | Jannik Sinner è più forte di Carlos Alcaraz in questo momento

Jannik Sinner ha raggiunto la vetta del ranking ATP dopo aver vinto il torneo di Montecarlo. La vittoria lo ha portato a essere il numero uno del mondo, un risultato che ha ricevuto commenti da diversi addetti ai lavori. Ivan Ljubicic, ex tennista e attuale commentatore, ha affermato che Sinner è attualmente più forte di Carlos Alcaraz. La settimana in corso vede il tennista italiano celebrando questa posizione di prestigio.

Jannik Sinner si gode la sua settimana da n.1 del mondo, dopo aver conquistato il successo a Montecarlo e festeggiato così il ritorno in vetta al ranking ATP. 67ª settimana per lui davanti a tutti, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto nell’atto conclusivo del Principato. Un sigillo ricco di significati: primo titolo di un torneo di rilievo sulla terra rossa; secondo di sempre a realizzare la sequenza Indian Wells-Miami-Montecarlo; replicate le gesta di Novak Djokovic e di Rafa Nadal per aver conquistato quattro tornei “1000” in serie. Statistiche che fanno pensare che, in questo momento, Jannik sia il più forte. Ospite a Sky Sport 24, Ivan Ljubicic ha analizzato i rapporti di forza: “ Sinner è quello che sta meglio in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ivan Ljubicic sicuro: “Jannik Sinner è più forte di Carlos Alcaraz in questo momento” Jannik Sinner, lo schiaffo di Ivan Ljubicic: "Passivo, come l'ha messo sotto Djokovic..."Continua a far discutere la sorprendente sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2026. Ivan Ljubicic esalta Jannik Sinner: “Contro Medvedev è stato superbo, può fare il Sunshine Double”La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Indian Wells, contro il russo Daniil Medvedev, è stata significativa.