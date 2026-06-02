La Nazionale italiana di volley torna in campo con la VNL, riprendendo la stagione dopo aver conquistato Olimpiade e Mondiale negli ultimi due anni. La squadra, definita la “generazione d’oro”, affronta questa fase con numerosi giocatori già affermati a livello internazionale. La competizione rappresenta un nuovo step nel calendario e si svolge tra diverse nazioni, con l’obiettivo di consolidare le vittorie recenti e prepararsi alle prossime sfide.

Rieccole. Le temperature sono già bollenti e il programma estivo è fitto di impegni ma la maglia azzurra ormai per gli appassionati di volley femminile equivale a grandi soddisfazioni: campionesse olimpiche e campionesse mondiali con una striscia positiva di 36 vittorie consecutive. E quest’anno in palio c’è l’Europeo. Oltre allo stimolo di completare un bis epocale c’è anche il non secondario obiettivo di Los Angeles 2028. Eh già perché stavolta il primo posto vorrà dire qualificazione assicurata ai Giochi Olimpici (anche se è obiettivamente difficile pensare che le azzurre non si qualifichino per ranking). Si riparte dunque dalla Nations League (mercoledi 3 prima gara in Brasile), di cui l’Italia femminile detiene il titolo da due anni consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italvolley, i segreti della generazione d'oro padrona del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal fallimento al tetto del mondo: i segreti della nuova età dell'oro del volley azzurroDopo la delusione ai Giochi di Tokyo, sembrava che la pallavolo italiana avesse perso il suo slancio e i successi recenti.

Nation League volley, riecco l'Italia padrona del Mondo: da Brasilia riparte la stagione azzurraLe azzurre di volley sono ripartite dalla Nations League a Brasilia, dove sono state campionesse negli ultimi due anni.