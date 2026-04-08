Dopo la delusione ai Giochi di Tokyo, sembrava che la pallavolo italiana avesse perso il suo slancio e i successi recenti. Tuttavia, negli ultimi anni sono arrivati risultati importanti che hanno portato la nazionale maschile a raggiungere il primo posto nel ranking mondiale. Questa crescita ha portato a numerose vittorie in competizioni internazionali e ha riacceso l’interesse per il volley nel nostro paese.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Qui le prime due puntate sugli sport acquatici e sull'atletica, oggi tocca al volley. A cavallo tra il XX e il XXI secolo la pallavolo ha rappresentato una sorta di caveau di successi per lo sport italiano. Prima gli uomini e poi le donne, a ondate, hanno portato titoli pesanti. Dal 1989 al 1999 gli azzurri hanno infilato una serie di risultati straordinari (3 titoli mondiali e 4 ori europei) mentre dal 2001 al 2009 è toccato alle ragazze conquistare un mondiale (2002) e due successi continentali (2007 e 2009). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal fallimento al tetto del mondo: i segreti della nuova età dell'oro del volley azzurro

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