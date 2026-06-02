Vincenzo Italiano è stato proposto come possibile nuovo allenatore del Besiktas, squadra turca che si è classificata quarta nel campionato nazionale e parteciperà all’Europa League la prossima stagione. La società sta valutando questa opzione e potrebbe annunciare un cambiamento nella guida tecnica nei prossimi mesi. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o sulle trattative in corso.

Vincenzo Italiano potrebbe finire in Turchia, sulla panchina del Besiktas club che è finito quarto nel campionato turco e che il prossimo anno disputerà l’Europa League. Un turco quasi napoletano visto che Italiano ha sfiorato la panchina del Napoli prima di perderla, la scorsa settimana. Il tecnico ex Bologna è stato molto vicino al club azzurro ma poi non ha convinto De Laurentiis che non se l’è sentita di affidargli la squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha chiuso al secondo posto. De Laurentiis è convinto che la squadra possa ancora essere competitiva e ha preferito affidarla a Massimiliano Allegri ( anche se il livornese non si è ancora liberato dal Milan ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano un turco quasi napoletano: lo vuole il Besikitas

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