Juventus Yildiz è intoccabile | il club vuole ripartire dal talento turco

La Juventus si sta preparando al mercato estivo a causa della probabile esclusione dalla Champions League. Nonostante questa eventualità, il club ha deciso di mantenere Kenan Yildiz nel proprio progetto. La volontà è di continuare a puntare sul talento turco, che resta considerato una componente fondamentale per il futuro della squadra. La società non ha intenzione di cedere o lasciar partire il giocatore, ritenendolo un elemento intoccabile nel piano di rafforzamento.

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Vista l’ormai probabile mancata qualificazione in Champions League, la Juventus si prepara a rivedere parte propri piani per il mercato estivo, ma Kenan Yildiz resterà al centro del progetto. Il club lo considera un elemento chiave su cui costruire la squadra del futuro, a prescindere dalla competizione europea a cui parteciperà la Vecchia Signora nella prossima stagione. Yildiz il volto del nuovo corso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà considera Yildiz incedibile e nemmeno un mancato pass per la prossima Champions League cambierebbe le strategie della proprietà, decisa a proteggere il talento più promettente della rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz è intoccabile: il club vuole ripartire dal talento turco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KENAN YILDIZ MVP TUTORIAL Sullo stesso argomento Calcio Napoli, fiducia totale in De Bruyne: il club vuole ripartire dal belgaSecondo Fabrizio Romano, l’intenzione del Calcio Napoli è trattenere il centrocampista almeno per un’altra stagione. Juve, svolta Yildiz: il talento turco vede il VeronaLa Juventus ritrova i suoi pezzi pregiati nel momento più delicato della stagione, con l’obiettivo dichiarato di blindare la qualificazione alla... Il futuro della #Juventus si chiama Kenan #Yildiz Secondo La Gazzetta dello Sport il turco è l'unico intoccabile e resterà a Torino anche senza qualificazione alla prossima #ChampionsLeague TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM x.com Juventus, Yildiz è l’unico intoccabile: possibili sacrifici sul mercatoLa Juventus considera Kenan Yildiz il punto fermo del futuro: possibili cessioni eccellenti in estate, da Bremer a Cambiaso. tuttojuve.com Calciomercato Juve | Yildiz al Real Madrid? Il puntoIl sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ... juvenews.eu