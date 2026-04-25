Nella sessione di allenamento odierna, i giocatori della Juventus Yildiz e Vlahovic si sono allenati con il gruppo. Yildiz manifesta la volontà di scendere in campo, mentre Vlahovic ha lavorato con il gruppo ma resta in panchina. La seduta di rifinitura non ha ancora fornito indicazioni definitive sulla formazione titolare. La decisione definitiva sulla presenza dall'inizio dei due attaccanti sarà comunicata nelle prossime ore.

Buone notizie dalla rifinitura della Juve in vista della trasferta di domani a Milano contro il Milan: Spalletti ha ritrovato oggi al lavoro con il gruppo Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Così, esclusi Cabal e Milik, la cui stagione può già considerarsi finita, il tecnico juventino avrà tutti i calciatori a disposizione per il big match che vale il terzo posto, compresi Perin, Holm, Thuram e Adzic che già ieri avevano svolto una seduta completa. Tutti gli occhi, comunque, saranno puntati sul numero 10 bianconero, che ha svolto sedute differenziate per tutta la settimana a causa dell'infiammazione del ginocchio che lo affligge da inizio stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Yildiz e Vlahovic in gruppo: il turco vuole esserci, Dusan dalla panchina

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