Si susseguono voci e indiscrezioni sul futuro allenatore del Napoli, con un sondaggio condotto su De Zerbi prima dell’interesse del Tottenham. Nel frattempo, l’ipotesi di un ritorno di Vincenzo Italiano si fa più concreta. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte sul Napoli, il dibattito sul possibile nuovo tecnico della nazionale si riaccende, alimentando un clima di incertezza e attesa.

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito.» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenatore Napoli, spunta il retroscena! Sondaggio per De Zerbi prima del Tottenham. E ora torna forte anche l’idea Italiano

Roberto De Zerbi nuovo allenatore del Tottenham: la prima intervista con gli SpursIl tecnico italiano ha parlato delle sue emozioni dopo l’arrivo al Tottenham Hotspur.

De Zerbi parla dei commenti di Greenwood nella prima intervista da allenatore del Tottenham2026-04-02 19:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: De Zerbi ha anche affermato che sarà l’allenatore del Tottenham la prossima stagione,...

Temi più discussi: Conte sull'ipotesi Nazionale: Se fossi il presidente della Figc, mi prenderei in considerazione; Chi sarà il CT della Nazionale, tra Conte e Allegri spunta Ancelotti: le probabilità; Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte ritrova i fab four; Conte futuro ct della Nazionale? Per i 'bookie' ci sarebbero due favoriti per la sua successione al Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis valuta Thiago Motta e Italiano. Spunta anche una new entryUltime notizie calcio Napoli - L'incontro che ci sarà a fine stagione tra De Laurentiis e Conte sarà determinante per il futuro del Napoli. Tra i due c'è un ottimo rapporto e non c'è alcuna voglia di ... msn.com

Conte futuro ct della Nazionale? Per i 'bookie' ci sarebbero due favoriti per la sua successione al NapoliDopo le dichiarazioni del tecnico salentino e di De Laurentiis, il nome dell'allenatore azzurro è sempre più caldo per la panchina dell'Italia ... napolitoday.it

Questa mattina Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dedicato qualche ora alla cultura e alla storia, accompagnato dalla moglie, con una visita agli Scavi di Ercolano. L’iniziativa, raccontata dagli stessi responsabili del sito archeologico, ha permesso al tec - facebook.com facebook

Ministro Sport #Abodi: “ #Conte CT È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al #Napoli valutare la possibilità. Sta facendo un lavoro straordinario a Napoli: poi saranno lui, #DeLaurentiis e la #FIGC a valutare cosa fare. Conte è una grande persona e un gr x.com