Sono stati selezionati 14 giocatori per la Nazionale italiana di pallavolo in vista dell'esordio in Canada nella Volleyball Nations League 2026. La squadra si è allenata dopo le amichevoli disputate a Cavalese, Verona e Bergamo. La prima settimana del torneo è alle porte e gli azzurri si preparano per le partite ufficiali. La rosa scelta dal tecnico include atleti chiamati a rappresentare l'Italia nel campionato internazionale.

Dopo le amichevoli di Cavalese, Verona e Bergamo, gli azzurri si preparano alla prima settimana di Volleyball Nations League 2026. Il Ct Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato i convocati per la tappa di Ottawa, dove l’Italia affronterà Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. La Nazionale maschile italiana di pallavolo è pronta a iniziare la sua avventura nella Volleyball Nations League 2026. Concluso il ciclo di amichevoli disputate tra Cavalese, Verona e Bergamo, gli azzurri si ritroveranno il 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Roma prima della partenza per Ottawa, prevista il 6 giugno. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato i 14 giocatori che prenderanno parte alla prima settimana della competizione internazionale in Canada. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia, scelti i 14 per la Nations League: De Giorgi vara la squadra per l’esordio in Canada

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VNL Maschile 2026: i 14 azzurri scelti da De Giorgi per la week 1 in Canada

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