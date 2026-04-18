Manca poco più di un mese all’inizio della stagione della Nazionale Italiana di volley maschile, con l’esordio fissato per il 28 maggio a Cavalese contro la Turchia in un’amichevole. Nel frattempo, si discute dello stato di salute di alcuni giocatori chiave, come Lavia e Michieletto. L’allenatore ha fornito un’analisi delle condizioni fisiche e ha annunciato che Giannelli si prenderà un periodo di riposo durante la Nations League. Si parla anche di possibili rotazioni e ricambi nella rosa.

Manca poco più di un mese all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley maschile, che il prossimo 28 maggio scenderà in campo a Cavalese (in provincia di Trento) per affrontare la Turchia in un’amichevole. Sarà la Val di Fiemme a ospitare il debutto degli azzurri, che poi saranno impegnati nella Nations League a partire dal 6 giugno (primo appuntamento a Ottawa, Canada) e che punteranno agli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CT Fefé De Giorgi è intervenuto durante l’evento Il Foglio Sportivo 2026 ai microfoni di Sky Sport e si è soffermato sulla condizione...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come stanno Lavia e Michieletto? L’analisi di De Giorgi e l’annuncio: “Riposo con Giannelli in Nations League”. E sui ricambi…

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