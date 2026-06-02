Italia-Lussemburgo | Palestra fermo per un problema muscolare

Il giocatore italiano è stato escluso dalla formazione titolare contro il Lussemburgo a causa di un problema muscolare. Non è ancora stato annunciato chi prenderà il suo posto in campo. Nel frattempo, diversi club internazionali hanno offerto circa 50 milioni di euro per il difensore, che rimane al centro di trattative di mercato. La partita si svolgerà senza il giocatore coinvolto.

Chi sostituirà Palestra nella formazione titolare contro il Lussemburgo?. Quali club internazionali hanno offerto 50 milioni per il difensore?. Come gestirà Silvio Baldini questa transizione tecnica dopo Gattuso?. Quando potrà il giovane talento scendere in campo contro la Grecia?.? In Breve Silvio Baldini sostituisce Gennaro Gattuso dopo le dimissioni post playoff mondiali. Club come Inter, Manchester City, Newcastle e Arsenal offrono 50 milioni di euro. Palestra punta al recupero per la sfida contro la Grecia di domenica sera. La Nazionale è composta prevalentemente da giocatori provenienti dalla categoria Under 21. L’imprevisto muscolare di Palestra condiziona la formazione per il match contro il Lussemburgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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