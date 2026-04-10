Il capitano dell’Inter dovrà stare fermo per alcuni giorni a causa di un problema muscolare che lo costringerà a interrompere gli allenamenti e le partite in programma. L’infortunio ha determinato un periodo di inattività forzata, e la squadra dovrà riorganizzarsi in vista delle prossime gare. Nessuna data ufficiale di rientro è ancora stata comunicata.

Il capitano dell’Inter dovrà affrontare un periodo di inattività forzata a causa di un problema fisico che lo terrà lontano dai campi nei prossimi giorni. Lautaro Martinez, dopo lo sforzo atletico sostenuto nella sfida contro la Roma, ha riportato una sofferenza muscolare al polpaccio che ne condizionerà la disponibilità per le imminenti trasferte. Diagnosi clinica e tempi di recupero del numero 9. Gli accertamenti effettuati presso l’Istituto di Rozzano hanno permesso di delineare il quadro clinico dell’attaccante argentino. Le analisi strumentiche e i test clinici eseguiti oggi hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare localizzato al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro Martinez fermo: stop muscolare, l’Inter deve riorganizzarsi

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