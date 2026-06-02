Durante uno spettacolo di venti minuti a Istanbul, Travis Scott ha ricevuto fischi dal pubblico. L’artista si è esibito in un concerto molto breve rispetto alle aspettative. I fan, che avevano acquistato biglietti VIP, hanno speso una somma considerevole per l’accesso esclusivo. La durata ridotta dello show ha suscitato reazioni negative tra gli spettatori presenti.

? Domande chiave Come ha fatto l'organizzatore a giustificare solo venti minuti di musica?. Quanto hanno speso i fan per un biglietto VIP a Istanbul?. Chi deve rimborsare i costi sostenuti dai 2500 spettatori delusi?. Perché la gestione di questo show potrebbe influenzare i prossimi concerti?.? In Breve Biglietti VIP costati oltre 1.100 euro, cifra doppia rispetto al salario minimo turco.. L'organizzatore Taylan Özcan sostiene che l'artista abbia agito da anfitrione per un'ora.. L'evento del 31 maggio ha coinvolto circa 2.500 spettatori al Grand Factory Tersane.. Il precedente annullamento a Reggio Emilia riguarda la gestione della sicurezza nei grandi eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Istanbul, Travis Scott scatena fischi: show di soli venti minuti

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