Un pubblico insoddisfatto ha protestato contro Travis Scott a Istanbul, lamentando che il concerto di 20 minuti è costato centinaia di euro. I partecipanti hanno espresso rabbia sui social, chiedendo un risarcimento. La serata, inizialmente prevista come evento esclusivo, si è conclusa con insulti e critiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cause del breve spettacolo o alle richieste di rimborso.

Una serata pensata per essere esclusiva e memorabile si è trasformata in un evento segnato da polemiche e proteste. Il rapper statunitense Travis Scott è stato accolto da una pioggia di fischi dal pubblico presente a Istanbul, nella notte del 31 maggio, presso il locale Grand Factory Tersane. Al centro delle contestazioni, una performance giudicata eccessivamente breve rispetto alle aspettative generate dagli organizzatori. L’artista era stato annunciato come headliner di un evento riservato a circa 2.500 spettatori selezionati. I biglietti, il cui prezzo raggiungeva in alcuni casi diverse centinaia di euro, promettevano un’esperienza definita “oltre il classico concerto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha fatto un live di soli 20 minuti, assurdo. Abbiamo pagato centinaia di euro, chi ci risarcisce?”: valanga di insulti e proteste contro Travis Scott a Istanbul

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