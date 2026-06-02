Isola dei Famosi | Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli pronti a conquistare l’Honduras?

Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli partecipano alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, trasmessa dall’Honduras. Entrambi sono pronti a affrontare le prove di sopravvivenza, lontano da comfort e social network. La trasmissione vede concorrenti con personalità forti sottoposti a sfide in condizioni difficili. La partecipazione si concentra sulla resistenza fisica e mentale, senza coinvolgimento di aspetti strategici o premeditati.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Giuseppe Candela rivela che nel prossimo cast ci sarà Pierpaolo e Zeudi. E se nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi dovessero davvero approdare Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli, il reality avrebbe già trovato due protagonisti destinati a far parlare di sé. Da una parte c’è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e volto amatissimo dal pubblico per la sua eleganza e la sua determinazione. Negli ultimi anni ha dimostrato di saper affrontare sfide importanti, costruendo un percorso personale e professionale che l’ha resa una delle giovani figure più seguite del panorama televisivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Non è la TV: continua il caso Zeudi Di Palma, il suo impero continua a vacillare

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