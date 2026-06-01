Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma parteciperanno a un nuovo reality show, dopo aver entrambi preso parte al Grande Fratello. Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia, e Di Palma, ex Miss Italia, sono arrivati entrambi in finale nelle rispettive edizioni del reality trasmesso da Mediaset. La loro partecipazione è stata confermata dopo il successo ottenuto nelle precedenti esperienze televisive. Non sono stati forniti dettagli sulla data di inizio o sul formato del nuovo programma.

Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma hanno partecipato entrambi al Grande fratello. Nelle loro rispettive edizioni, l'ex velino di Striscia La Notizia e l'ex Miss Italia avevano raggiunto la finale del reality show targato Mediaset. A distanza di tempo da quella partecipazione, ecco che i due sono tornati prepotentemente alla ribalta per un'indiscrezione lanciata da Chi. Secondo il settimanale, Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma prenderanno parte della nuova edizione dell'Isola dei famosi 2026, le cui registrano inizieranno tra pochi giorni nelle Filippine. Oltre ai due ex gieffini, presente nel cast anche Francesco Chiofalo che in questo momento si sta mettendo in mostra nella prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma, nuovo reality show dopo il Grande fratello: ecco quale

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